Окупанти зосереджують резерви для нового наступу на Покровськ

Українські захисники фіксують ознаки підготовки російських окупаційних військ до активізації наступальних дій у районі Покровськ та Мирноград, повідомляє Угруповання військ «Схід».

У військовому командуванні зазначають, що ситуація в Покровсько-Мирноградській агломерації залишається складною. Зафіксовано підготовку противника до активізації наступу із залученням накопичених резервів. Окупанти також нарощують кількість авіаударів та застосування інших вогневих засобів.

За даними військових, упродовж минулого місяця українські воїни в цьому районі ліквідували або поранили понад тисячу російських військових. Крім того, було знищено або уражено 38 гармат і мінометів, чотири одиниці броньованої техніки, п’ять наземних роботизованих комплексів, а також 84 одиниці автомобільної та мототехніки.

Раніше в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді повідомляли, що Росія зосередила на Покровському напрямку угруповання чисельністю близько 150 тисяч військовослужбовців. Основні бої нині тривають у північній частині Покровська, де противник застосовує тактику виснажливих штурмів малими піхотними групами.

