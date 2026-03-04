Після розриву в Сирії Вашингтон знову робить ставку на курдів

Центральне розвідувальне управління опрацьовує варіанти військової допомоги курдським угрупованням з метою посилення опору владі Ірану. Про це повідомляють CNN та Axios з посиланням на джерела.

За даними CNN, адміністрація Дональд Трамп проводить консультації з іранськими опозиційними групами та курдськими лідерами в Іраку щодо можливої передачі озброєння. Іранські курдські формування, що діють поблизу іраксько-іранського кордону, зокрема на території Іракського Курдистану, налічують тисячі бійців.

Після початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану кілька курдських організацій заявили про готовість активізувати дії та закликали іранських військових залишати службу. У відповідь Корпус вартових ісламської революції завдав ударів по їхніх позиціях.

За інформацією CNN, Трамп провів розмову з Мустафа Хіджрі — лідером Демократичної партії Іранського Курдистану. Також він контактував із керівниками іракських курдів, обговорюючи координацію дій. Видання припускає, що участь іранських курдських сил у наземній операції на заході країни може розпочатися найближчим часом.

Axios зазначає, що активізація контактів стала наслідком тривалого лобіювання з боку прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який роками підтримує безпекові зв’язки з курдськими силами.

Водночас американська розвідка оцінює, що без суттєвої зовнішньої допомоги іранські курди не мають достатніх ресурсів для масштабного повстання. Крім того, курдські політичні сили очікують від Вашингтона чітких гарантій перед тим, як брати участь у збройному спротиві.

Після падіння режиму Башара Асада в Сирії в 2024 році під тиском ісламістських угруповань на чолі з Ахмед аль-Шараа, США пішли на зближення з новою владою в Дамаску, намагаючись обмежити іранський вплив. Це рішення фактично означало згортання підтримки курдської автономії в Сирії.

Під час громадянської війни сирійські курди стали ключовим наземним союзником міжнародної коаліції проти Ісламської держава на чолі зі США. Саме курдські загони відіграли вирішальну роль у розгромі «халіфату», втративши понад 10 тисяч бійців.

Згодом курдські формування звинуватили США та Велику Британію у зраді, заявивши, що їх залишили без підтримки перед наступом ісламістських сил. Командувачка жіночого підрозділу Жіночі загони самооборони Несрін Абдулла публічно заявляла, що відсутність допомоги з боку Заходу відкриває шлях до репресій і загрожує існуванню курдського народу.

Тепер, після сирійського фіаско, Вашингтон знову шукає опори серед курдів — цього разу для реалізації своїх планів щодо Ірану.