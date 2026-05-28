Трамп хоче, щоб Ормузька протока була відкрита для всіх

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока має залишатися відкритою для всіх.

За словами Трампа, питання статусу протоки є частиною переговорного процесу з Іраном, а США не допускають сценаріїв, за яких будь-яка сторона могла б встановити над нею контроль, повідомляє CNN.

Він наголосив, що протока є міжнародними водами і не повинна перебувати під чиїмось контролем.

"Ні, протока буде відкрита для всіх. Це міжнародні води. Ніхто не буде її контролювати. Ми будемо спостерігати за нею, але ніхто не буде її контролювати", – сказав він.

Він застеріг Оман від втручання, заявивши про можливі наслідки у разі невиконання вимог.

"Оман буде поводитися так само, як і всі інші, або нам доведеться їх підірвати", – наголосив Трамп.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАІранТрампОманОрмузька протока
