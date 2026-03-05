Погода 5 березня: подекуди опади та шквальний вітер

Сьогодні країну накриє сильний північно-західний вітер. Пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с, повідомила синоптик Наталка Діденко. Дощ із мокрим снігом можливий на Полтавщині, Чернігівщині, Харківщині та Луганщині. На більшій частині території України істотних опадів не прогнозують.

Температура повітря коливатиметься в межах +4-9 °С, у південних та західних регіонах буде тепліше — +6-12 °С. На північному сході буде прохолодніше — +1-4 °С.

У Київ та області також очікується сильний північно-західний вітер, проте без опадів. Температура повітря становитиме близько +4-6°С.

