Суспiльство

Погода 5 березня: подекуди опади та шквальний вітер

Сьогодні країну накриє сильний північно-західний вітер. Пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с, повідомила синоптик Наталка Діденко. Дощ із мокрим снігом можливий на Полтавщині, Чернігівщині, Харківщині та Луганщині. На більшій частині території України істотних опадів не прогнозують.

Температура повітря коливатиметься в межах +4-9 °С, у південних та західних регіонах буде тепліше — +6-12 °С. На північному сході буде прохолодніше — +1-4 °С.

У Київ та області також очікується сильний північно-західний вітер, проте без опадів. Температура повітря становитиме близько +4-6°С.

Як повідомляло раніше ForUa, стало відомо, коли в Украіні почнеться справжня весна.

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Популярнi статтi