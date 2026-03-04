Погода 4 березня: весна набирає обертів, потеплішає до +15°

Сьогодні в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, переважно без опадів. Лише на сході та північному сході країни вдень атмосферний фронт з північного заходу зумовить невеликий мокрий сніг та дощ.

Впродовж дня зростатиме атмосферний тиск і поширюватиметься поле високого тиску, що забезпечить суху погоду в більшості регіонів. За рахунок прояснень відчуватиметься невелике, а в західних областях — помірне тепло. Найпрохолодніше буде на сході та північному сході країни, повідомили синоптики. Температура повітря становитиме 4–9° тепла, у західних областях — 10–15°, на сході та північному сході — 1–6° тепла. Вітер переважно західний, 5–10 м/с.

У Києві та області утримається суха погода. На дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер західний, 5–10 м/с. У столиці температура повітря становитиме 6–8° тепла, в області — 4–9° тепла.

