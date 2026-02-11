﻿
Суспiльство

Стало відомо, коли в Украіні почнеться справжня весна

Стало відомо, коли в Украіні почнеться справжня весна

Попри календарний початок весни 1 березня, в Україні ця пора року фактично настане пізніше. Зміну сезонів визначає астрономія, а не календар, тож справжня весна починається у день весняного рівнодення.

Цього року астрономічна весна розпочнеться 20 березня о 16:45 за київським часом. У цей момент Сонце перетне небесний екватор, а обидві півкулі Землі отримають однакову кількість сонячного світла. Це єдиний період у році, коли Північний і Південний полюси планети одночасно освітлюються Сонцем, повідомляє NASA.

В агентстві уточнюють, що під час рівнодення тривалість дня і ночі не є абсолютно однаковою. Фактична рівність світлового й темного часу доби залежить від географічної широти та може наставати за кілька днів до або після астрономічного рівнодення.

Після 20 березня тривалість світлового дня в Україні почне поступово зростати. Збільшення триватиме аж до літнього сонцестояння, яке цього року припадає на 21 червня.

Як повідомляло раніше ForUa, в Арктиці відкрили джерело, яке змінює науку.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

початок весниастрономічна веснарівнодення
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Німеччина, Нідерланди та Норвегія стали лідерами ініціативи PURL
Війна 10.02.2026 19:44:22
Німеччина, Нідерланди та Норвегія стали лідерами ініціативи PURL
Читати
В Україні запустили 1,4 ГВт розподіленої газової генерації з початку року
Енергетика 10.02.2026 19:31:11
В Україні запустили 1,4 ГВт розподіленої газової генерації з початку року
Читати
НАБУ готує екстрадиційні запити у справі «Мідас» до Ізраїлю та інших країн
Полiтика 10.02.2026 19:02:37
НАБУ готує екстрадиційні запити у справі «Мідас» до Ізраїлю та інших країн
Читати

Популярнi статтi