Правоохоронці викрили суддю та спільників у схемі переоформлення квартир померлих

На Київщині правоохоронці викрили організовану групу, яка незаконно переоформлювала квартири померлих громадян на фіктивних спадкоємців.

За даними слідства, учасники схеми подавали до суду позови з неправдивою інформацією про нібито родинні зв’язки та спільне проживання з померлими. У документах також вказували вигадані об’єкти нерухомості та земельні ділянки, щоб змінити підсудність і передати справи до «потрібного» суду.

До складу групи входили дев’ятеро людей. Ключову роль у схемі, за версією правоохоронців, відігравав суддя одного з районних судів Київської области. Він контролював розгляд справ і забезпечував ухвалення рішень на користь фіктивних спадкоємців навіть без належних доказів та сплати судового збору.

На підставі таких рішень учасники схеми отримували право власності на квартири у Білій Церкві.

Слідчі задокументували щонайменше п’ять випадків незаконного відчуження нерухомости. Загальна вартість переоформленого майна становить мільйони гривень.

Також правоохоронці встановили, що до судових рішень систематично вносили неправдиві відомості — від вигаданих спадкових прав до неіснуючих об’єктів нерухомости.

Судді повідомили про підозру за статтями про пособництво у шахрайстві в особливо великих та великих розмірах, а також службове підроблення.

Санкції інкримінованих статей передбачають до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.