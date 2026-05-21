Фінансист бойової бригади програв майже 10 млн грн зарплат військових у казино

Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винним у привласненні майже 10 млн грн колишнього керівника фінансово-економічної служби бригади, що виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку, та призначив йому вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що у 2023–2025 роках він змінював банківські реквізити військовослужбовців і спрямовував їхні виплати на власні рахунки. У такий спосіб привласнив понад 9,7 млн гривень.

Для цього, як зауважили у Бюро, фігурант відкрив 14 банківських рахунків. Також він продовжував нараховувати гроші на звільнених зі служби військових і також забирав їх собі, а нестачу приховував у звітності. Гроші він програв у азартні ігри.

За матеріалами слідства, у квітні 2025 року він самовільно залишив військову частину. Щоб уникнути викриття, відправив свій телефон за кордон, придбав інше авто та змінював орендовані квартири. На початку 2026 року працівники ДБР його затримали.

Суд визнав його винним за ч. 5 ст. 190 - шахрайство в особливо великих розмірах; ч. 2 ст. 209 - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом; та ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України - дезертирство.

За сукупністю злочинів суд призначив покарання - 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляції.