Війна

У Миколаєві палає пасажирський поїзд після російської атаки

Російські терористи завдали удару безпілотником у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування в Миколаївській області.

"Сьогодні зранку на Миколаївщині ворожий безпілотник влучив у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування. На жаль, поранено одного співробітника УЗ. Йому надана вся необхідна медична допомога", – повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

3 березня, ввечері російські окупанти намагалася атакувати дроном пасажирський потяг сполученням Дніпро-Ковель.

"Залізничники швидко застосували протоколи безпеки: зупинили поїзд та превентивно евакуювали пасажирів. Завдяки чому ворожий БПЛА влучив за кілька метрів від локомотива. Люди не постраждали. Коли загроза зникла, поїзд продовжив рух", - розповів Кулеба.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Миколаїввійнапоїздокупантидрони
