У Середземному морі поблизу узбережжя Лівії стався інцидент із російським танкером «Arctic Metagaz», який перевозив сріджений природний газ (СПГ). Міністерство транспорту РФ офіційно заявило про атаку на судно, оперативно поклавши відповідальність на українську сторону.

Деталі інциденту за версією РФ

За твердженням російського профільного міністерства, напад нібито було здійснено за допомогою безпілотних морських катерів. Наразі російська сторона не надала прямих доказів причетності України до подій у цьому регіоні, що розташований на значній відстані від зони активних бойових дій у Чорному морі.

Що відомо про судно

Танкер «Arctic Metagaz» є не просто цивільним вантажним судном, а важливим елементом енергетичної логістики агресора:

Санкційний статус: Судно перебуває під прямими санкціями США та Великої Британії .

Тіньовий флот: За даними міжнародних спостерігачів, танкер входить до складу так званого «тіньового флоту» Росії, який використовується для обходу енергетичних обмежень та прихованого експорту енергоресурсів.

Вантаж: На борту знаходився сріджений природний газ, що підвищує ризики екологічних та техногенних наслідків у разі серйозних пошкоджень.

Контекст та реакція

Українська сторона наразі офіційно не коментувала звинувачення Кремля. Експерти зазначають, що Середземне море є зоною інтенсивного міжнародного судноплавства та моніторингу НАТО, тому будь-яка активність у цьому регіоні зазвичай фіксується засобами стеження союзників.

Варто зауважити, що Росія часто використовує подібні звинувачення для виправдання власної агресивної діяльності на морі або як елемент інформаційної війни.