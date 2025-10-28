Підтоплення на Бєлгородщині погіршило логістику та боєздатність російських військ

Підтоплення на території Бєлгородської області, спричинене ймовірним пошкодженням греблі, порушило логістику та райони накопичення сил противника, що негативно позначилося на боєздатності деяких російських бригад. Попри спроби обійти Вовчанськ, прориву російським військам здійснити не вдалося.

Про це в коментарі «Суспільному» розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

«Деяким російським бригадам дійсно непереливки, адже підтопило фактично райони їхнього висування та накопичення. Очевидно, що це вплинуло на їхню боєздатність. І цей факт безумовно позитив, адже загалом на напрямку ситуація складна», – зазначив Трегубов, говорячи, зокрема, про ситуацію навколо Вовчанська.

За словами Трегубова, росіяни не полишають спроб прорватися до Вовчанська із західного боку, намагаючись обійти місто з заходу на південь, проте їхні зусилля виявилися марними. Він додав, що переключення частини сил противника на вирішення інших проблем, пов’язаних із підтопленням, може полегшити ситуацію для українських військ.

«Росіяни намагаються обійти місто з заходу на південь, але це не вдається. Якщо частина їхніх сил буде зайнята іншими завданнями, це, ймовірно, трохи погіршить їхню ситуацію», – розповів Трегубов.

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил вважає, що ситуація з дамбою в Бєлгороді не припинить атак росіян повністю, але може знизити їхню інтенсивність та суттєво ускладнити постачання.

«Згадаємо, що сталося з росіянами, коли на Київщині рвонула дамба. Частина росіян опинилася відрізана від своїх. Хоч зараз це не та ситуація, але важко організовувати свої дії, коли в тебе вода під ногами. І треба зазначити, що зараз не літо», – додав він, наголошуючи на важливості цього фактора для бойової обстановки на фронті.

Нагадаємо, що місцеві бєлгородські телеграм-канали повідомили, що скидання води на Бєлгородському водосховищі йде вже з двох шлюзів, які, ймовірно, зазнали пошкоджень.

Губернатор Бєлгородської області рф В’ячеслав Гладков 25 жовтня заявляв, що українські військові нібито вдарили по греблі Бєлгородського водосховища ракетами з РСЗВ HIMARS, пошкодивши обладнання та підіймальні механізми одного зі шлюзів, проте згодом оголосив, що ситуація на водосховищі є «стабільною».