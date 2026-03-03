﻿
Армія оборони Ізраїлю завдала удару по будівлі в Кумі, де обирали наступника Хаменеї, – ЗМІ

Збройні сили Ізраїлю завдали удару по місту Кум в Ірані, де члени Асамблеї експертів мали обирати наступника верховного лідера Алі Хаменеї. Про це повідомляє Ynet.

Ізраїльський чиновник служби безпеки заявив, що Армія оборони Ізраїлю обстріляла будівлю під час голосування за наступника. До Асамблеї входять 88 членів, однак на момент удару всередині перебувало набагато менше людей.

Водночас в окремому іранському звіті йдеться, що будівля була порожньою і там нікого не було.

Іранське інформаційне агентство Tasnim також повідомило про атаки на офіси ради в Кумі та заявило, що комплекс ради в Тегерані був атакований минулої ночі, 2 березня.

Як повідомляв ForUA, 1 березня президент США Дональд Трамп заявив про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Американський президент заявив, що "масовані та точкові бомбардування" триватимуть стільки, скільки буде потрібно для досягнення миру на Близькому Сході та у світі.

Російський диктатор Володимир Путін назвав загибель Хаменеї «цинічним вбивством із порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права».

 

 Автор: Сергій Ваха

