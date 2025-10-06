Одеситів попередили про смертельну небезпеку

Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб б'є на сполох, попереджаючи жителів регіону про високий ризик зараження води та ґрунту після недавніх підтоплень.

Через повені існує значна загроза потрапляння у воду та на землю хвороботворних мікробів та небезпечних хімічних речовин. Джерелами забруднення можуть стати скотомогильники, кладовища, туалети, хліви, поля та сміттєзвалища, що потенційно становить серйозну загрозу для здоров'я людей.

Центр контролю та профілактики хвороб наголошує на необхідності дотримуватися важливих запобіжних заходів для уникнення інфекційних захворювань:

Перевіряйте воду перед використанням: Необхідно впевнитися в безпеці питної та побутової води.

Не вживайте продукти, що контактували з підтопленою землею чи водою: Це стосується як сирих овочів/фруктів, так і будь-яких інших продуктів харчування.

Обробляйте руки та поверхні дезінфікуючими засобами: Регулярна дезінфекція допоможе знизити ризик поширення інфекцій.

Своєчасно звертайтеся до лікаря, якщо у вас або ваших близьких з’явилися будь-які симптоми інфекційних захворювань.

Бережіть своє здоров'я та дотримуйтесь рекомендацій фахівців!