Зеленський запропонував допомогу країнам Близького Сходу з боку України, але є умова

Президент Володимир Зеленський запропонував Об'єднаним Арабським Еміратам (ОАЕ) допомогу з боку України на тлі повітряних атак Ірану. Про це глава держави розповів на брифінгу.

Зеленський зазначив, що зранку 3 березня провів розмову з президентом Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, під час якої обговорили ситуацію на Близькому Сході. Він має намір поспілкуватися на тему співробітництва з кожним з лідерів країн, які виходять на контакт.

"Я говорив з лідером Об'єднаних Арабських Еміратів. І окрім того, що наші дипломати на різних рівнях працюють з представниками Близького Сходу. Я думаю, в ці дні я проговорю з кожним з лідерів цих країн, які виходять на контакт або хочуть співробітництва. Умовно, це питання у всіх номер один — як захистити небо. Ми самі живемо в цьому питанні", — повідомив він.

Зеленський зауважив, що подібних масованих ударів колеги з Близького сходу ніколи не мали. Оскільки нині постала така ситуація, їх всіх цікавить український досвід.

"Ми, так як ми є, ну, нормальною дуже адекватною країною, яка в стані війни, ми не можемо просто передавати зброю, з якої у нас дефіцит. Всі, до речі, це розуміють... Знання, експертиза, вони знають, що вони можуть сюди приїжджати, вони отримали ці сигнали, брати експертизу, як захистити цивільне населення. Це можливо, абсолютно. Якщо ми говоримо про щось глобальне, це тренування наші команди, наша зброя, то, що я вчора сказав. Я розумію, що це таке — масована атака. Ми з вами всі розумієм", — пояснив він.

Також Зеленський зазначив, що якщо лідерам Близького Сходу вдасться домовитись з диктатором РФ Володимиром Путіним, які в хороших економічних відносинах, зокрема, про припинення вогню, тоді українські військові, які захищають "небо", зможуть поїхати і захистити або навчити ті суспільства, як захиститись від іранських атак.