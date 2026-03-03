Через напруження в Перській затоці українські водії платять більше за пальне

На українських автозаправках за останню добу зафіксували підвищення вартості пального щонайменше на 1–2 грн за літр. Зростання відбулося на тлі ескалації ситуації на Близькому Сході, що вплинула на світові нафтові ринки. Про це повідомляє портал Мінфін.

Станом на 2 березня середня ціна дизельного пального та бензину А-95 зросла приблизно на одну гривню. Бензин А-95 преміум подорожчав на 96 копійок — до 67,64 грн за літр. Звичайний А-95 додав 1,03 грн і коштує 62,87 грн/л. Дизель зріс у ціні на 1,09 грн — до 62,69 грн за літр.

Офіційних середніх показників станом на 3 березня ресурс ще не оприлюднив. Водночас у соцмережах автовласники повідомляють і про підвищення вартости автогазу. За їхніми словами, в окремих регіонах ціни зросли до двох гривень за літр протягом однієї доби.

Експерти пов’язують подорожчання з напруженням у регіоні Перської затоки та ризиками для постачання нафти через Ормузька протока. Через цей маршрут транспортується понад 20% світового експорту нафти, тож будь-які перебої оперативно позначаються на біржових котируваннях.

Раніше Міністерство оборони України запровадило новий механізм забезпечення підрозділів пально-мастильними матеріалами. У відомстві заявили, що реформа має скоротити паперові процедури та пришвидшити заправку бойової техніки на передовій.