На Донеччині викрили військових, які привласнили понад 17 тонн пального

У Донецькій області правоохоронці викрили двох військовослужбовців, яких підозрюють у привласненні понад 17 тонн дизельного пального та бензину. За інкриміновані злочини їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, організатором схеми був командир однієї з військових частин, який залучив до оборудки свого давнього знайомого та підлеглого. Упродовж травня–жовтня 2025 року вони приблизно кожні десять днів списували дизель і бензин, одночасно подаючи від імені військової частини заявки на отримання паливно-мастильних матеріалів нібито для виконання бойових завдань.

У ДБР зазначають, що викрадене пальне військові вивозили на територію Запорізької області. За попередніми підрахунками, загальний обсяг привласненого дизелю та бензину перевищив 17 тонн. Під час обшуків правоохоронці вилучили 980 літрів дизельного пального та 800 літрів бензину.

Обом фігурантам оголосили підозру у викраденні військового майна за відповідними статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.