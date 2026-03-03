Найбільш нищівні удари США по Ірану ще попереду, - Рубіо

Удари США по Ірану продовжуватимуться, доки Вашингтон не завершить операцію та не досягне поставлених цілей. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

За його словами, США продовжать операцію доти, поки не буде знищено потенціал Ірану щодо виробництва балістичних ракет і ліквідовано загрозу, яку становить іранський флот для світового судноплавства. Наступна фаза ударів, за його словами, буде ще більш нищівною, ніж попередні. "Світ стане безпечнішим місцем, коли ми закінчимо цю операцію", — додав держсекретар США.

Крім військових цілей, Рубіо зазначив, що Вашингтон має план щодо нейтралізації впливу Тегерану на світовий нафтовий ринок. Зокрема, ідеться про ситуацію з перекриттям Ормузької протоки, яка обмежує постачання нафти і може впливати на близько 20% світової енергії, повідомляє FoxNews.

"Цей терористичний режим, очолюваний радикальними священнослужителями, має можливість потенційно перекрити 20% світової енергії. Ми збираємося знищити їхній флот", — зазначив Рубіо. За його словами, заходи плану почнуть впроваджувати вже найближчим часом, щоб пом’якшити наслідки можливих дій Тегерану.

У відповідь радник командувача Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ебрагім Джаббарі попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, можуть стати мішенями для атак. "Ми не допустимо експорту нафти з цього регіону, поки вони не відчують тиск, пов’язаний із тяжким станом справ", — заявив він.

Як повідомляло раніше ForUa, після ліквідації Хаменеї Іран можуть очолити ще більш радикальні ісламісти.