Російські підрозділи фактично втратили боєздатність після боїв за Березове - ЗСУ

За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, у боях за населений пункт Березове, що розташований на адміністративній межі Дніпропетровської та Запорізької областей, кілька російських підрозділів зазнали настільки значних втрат, що фактично втратили боєздатність. За його твердженням, окупанти навіть не просили поповнення особового складу, а вимагали виведення та заміни підрозділів.

Волошин також повідомив, що РФ переміщує особовий склад штурмових груп, які проходили підготовку в навчальних центрах на території тимчасово окупованих Запорізької, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим. Їм доведеться з цих вихідних районів перейти на передові позиції перед початком активних дій.

Через це темпи штурмів російських підрозділів на деяких напрямках, зокрема Олександрівському, дещо знизилися. За минулу добу на цьому напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень, три з яких — стрілецькі бої біля населеного пункту Злагода, два — біля Тернового.

Загалом Збройні сили України повідомили, що за останню добу завдано значних втрат ворогу: понад 260 осіб особового складу та 177 одиниць озброєння і техніки, серед яких чотири танки, дванадцять бойових броньованих машин, зенітно-ракетні комплекси "Стріла-10" та "Бук-М1", а також реактивні системи залпового вогню, включно з РСЗВ 2Б26 "Град-К".

Загалом за минулу добу зафіксовано 48 бойових зіткнень, 40 із яких — на Гуляйпільський напрямок.