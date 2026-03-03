На Вінниччині ексвійськового затримали за вимагання «відкату» з родини загиблого бійця

У Вінницькій області правоохоронці затримали колишнього військовослужбовця, якого підозрюють у вимаганні грошей у синів загиблого захисника. Про це 3 березня повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік знав, що родині військового, який загинув унаслідок вибуху ворожого дрона під час виконання бойового завдання, передбачена одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн. Кошти мали виплачуватися рівними частками членам сім’ї.

Після поховання підозрюваний звернувся до одного з чотирьох синів загиблого і заявив, що для «безперешкодного» отримання виплат потрібно передати хабар нібито командиру військової частини за підготовку необхідних документів. У ДБР зазначають, що чоловік вигадував підстави для передачі коштів і прикривався неіснуючими зв’язками.

Спочатку він оцінив так званий «відкат» у 1 млн 200 тис. грн — по 10% від частки кожного із синів. Водночас від нової дружини загиблого грошей не вимагав. Згодом під час перемовин зменшив суму до 500 тис. грн, які потрібно було передати після надходження першого траншу допомоги.

25 лютого поблизу міста Бар правоохоронці задокументували передачу 500 тис. грн. Щоб уникнути особистого отримання грошей, підозрюваний попросив покласти готівку до коробки та залишити її в місцевому магазині. Звідти кошти забрала його дружина і передала чоловікові.

Після цього ексвійськового затримали та вилучили гроші. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на рішення посадовця, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Слідчі також перевіряють можливу причетність до схеми чинних військових посадових осіб. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 998 400 грн.