Зеленський хоче залучити Кубракова до вирішення енергетичних проблем Києва

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би залучити свого радника з питань інфраструктури та взаємодії з громадами Олександр Кубраков до вирішення енергетичних проблем у Києві.

Під час брифінгу він зазначив, що ситуація в столиці залишається складною. За словами президента, він хотів би, щоб Кубраков долучився до можливої спільної роботи зі столицею та зосередився саме на питаннях енергетики. Водночас Зеленський наголосив, що всі повноваження перебувають у міського голови, і держава готова максимально допомагати, якщо буде відповідний запит.

Раніше президент повідомив, що на засіданні Ради національної безпеки і оборони України затвердили плани стійкости для всіх областей та обласних центрів, окрім Києва. Столиці надали додатковий час для підготовки необхідних документів.

За словами Зеленського, Київ отримав ще тиждень на доопрацювання плану стійкості до наступної зими. Він підкреслив, що без затвердженого плану місто може зіткнутися з такими ж труднощами в опалювальний сезон.

Міський голова Віталій Кличко у свою чергу заявив, що розроблений план стійкости потребує фінансової та законодавчої підтримки з боку держави. За його словами, Київ не включили до загального бюджету допомоги містам для реалізації таких планів, тому міська влада наразі коригує свої дії.

На тлі сильних морозів російські війська посилили удари по енергетичній інфраструктурі України. Київ регулярно зазнавав атак, що призводило до жорсткіших обмежень електропостачання та перебоїв із теплом у частині будинків.

Після одного з ударів значних пошкоджень зазнала Дарницька ТЕЦ, яка забезпечує теплом близько 500 тисяч мешканців Дніпровського та Дарницького районів столиці. За словами Кличка, на її відновлення потрібно щонайменше два місяці.