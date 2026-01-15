ЄС знижує ціни на російську нафту

З 1 лютого ЄС знижує стелю ціни на російську нафту до 44,1 долара за барель.

З 3 вересня 2025 року і до 31 січня 2026 року цінова стеля на російську нафту складала 47,6 долара за барель, а з 1 лютого буде знижена до 44,1 долара за барель, повідомляє ЄС.



з 5 грудня 2022 року до 2 вересня 2025 року вона становила 60 доларів за барель.



Цінова стеля на нафту РФ – це обмеження, запроваджене для зменшення доходів Росії від продажу нафти і ускладнення фінансування її війни проти України.

Головна ідея обмеження полягає в тому, щоб західні компанії – особливо ті, що надають морські послуги, страхування і фінансування поставок – могли обслуговувати її лише якщо вона продається за ціною не вище встановленої стелі.