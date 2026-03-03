Партизани «АТЕШ» паралізували ключову залізничну артерію в Луганську

Партизанський рух «АТЕШ» провів успішну диверсію на головній залізничній гілці, що з’єднує територію РФ із Луганськом. Цей маршрут є стратегічно важливим для окупаційних військ, оскільки він веде безпосередньо на Покровський напрямок та тривалий час залишався єдиним стабільним шляхом для перекидання техніки, палива й боєприпасів.

Наслідки диверсії

Внаслідок операції логістична система ворога зазнала серйозного удару. Наразі зафіксовано наступні наслідки:

Повна зупинка руху: Потяги зі складами військового призначення застрягли на підходах до пошкодженої ділянки.

Зрив графіків: Регулярне сполучення повністю дезорганізовано, що створює ефект накопичення проблем на всьому вузлі.

Перехід на ручне управління: Через виведення з ладу автоматики окупанти змушені керувати рухом поїздів у ручному режимі, що критично знизило пропускну здатність залізниці.

Вплив на фронт

Ефект від цієї диверсії відчутний безпосередньо на передовій. Постачання на Покровський напрямок фактично зірвано. Альтернативні логістичні маршрути, якими намагаються скористатися загарбники, вже перевантажені та не здатні забезпечити потреби армії РФ у необхідному обсязі.

Ця операція вкотре демонструє ефективність українського підпілля у глибокому тилу ворога, що безпосередньо впливає на темпи наступу окупантів.