У РФ проблеми з особовим складом, але розслаблятися не можна, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові відчувають послаблення російських сил на окремих ділянках фронту. Про це він сказав під час брифінгу.

За словами президента, йдеться передусім про стан особового складу армії РФ. Він підкреслив, що це «нове відчуття», однак воно не означає, що ворог здався чи що його стало менше.

«Ми відчуваємо на деяких напрямках слабкість русскіх. Але це не означає, що треба розслаблятися або думати, що ворог здався. Проте є відчуття, що щодо особового складу вони трохи слабші. У них немає часу на тренування», — пояснив президент.

Водночас Зеленський визнав, що проблеми з особовим складом є і в України, але наголосив, що держава працює над посиленням армії.

Окремо він звернув увагу на зростання кількости російських безпілотників. За його словами, РФ нарощує їх застосування, що створює серйозні труднощі для української логістики та життя прифронтових територій.

«З цими дронами складно. Вони збільшили їх кількість, і ці кілзони заважають жити та працювати нашій логістиці», — зазначив глава держави.

Президент додав, що поступове зростання втрат російської армії може впливати і на переговорний процес. Водночас він наголосив, що не хоче виглядати «псевдооптимістом» і закликав зберігати тверезу оцінку ситуації.