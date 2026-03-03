﻿
Столиця

На лівому березі Києва відновлюють роботу трамваїв та тролейбусів

Завдяки покращенню ситуації в енергосистемі, на лівобережній частині столиці поступово повертають на маршрути електротранспорт. Про це повідомляє КМДА.

Що запрацювало сьогодні

З 3 березня частково відновлено рух за такими напрямками:

  • Трамваї: №4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35.

  • Тролейбуси: №29, 30, 31, 37, 43, 47, 50, 50-К.

План на найближчі дні

Сьогодні на цих маршрутах все ще продовжують курсувати дублюючі автобуси, щоб забезпечити стабільне перевезення пасажирів.

Проте вже з 4 березня, якщо не виникне нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, електротранспорт лівого берега перейде на звичний режим роботи. У такому разі дублюючі автобусні рейси з завтрашнього дня будуть скасовані.

Жителям міста радять враховувати ці зміни при плануванні поїздок та стежити за оновленнями від міської влади.

 Автор: Галина Роюк

