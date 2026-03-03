Суд зобов’язав Офіс генпрокурора відкрити справу проти депутатки Безуглої

3 березня Печерський районний суд Києва зобов’язав Офіс Генерального прокурора розпочати досудове розслідування за заявою Роман Червінський щодо народної депутатки Мар’яна Безугла. Суд повністю задовольнив скаргу на бездіяльність ОГП.

Про це повідомив адвокат Андрій Йосипов у Facebook. За його словами, суд зобов’язав посадовців невідкладно внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та почати слідство.

Йдеться про можливе розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 328 Кримінального кодексу України).

За словами захисту, 10 та 13 вересня 2021 року Червінський та інші офіцери надавали свідчення Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради щодо спецоперації «Вагнергейт». Перед допитом членів ТСК офіційно попередили про режим державної таємниці.

Попри це, стверджує адвокат, голова ТСК Безугла того ж дня дала інтерв’ю ЗМІ, у якому розповіла деталі операції та назвала дані про участь конкретних військовослужбовців.

Захист Червінського вважає, що оприлюднення імен учасників розвідки створило для них загрозу, оскільки російська ФСБ РФ раніше назвала операцію «Вагнергейт» актом тероризму. Адвокат також заявив, що держава-агресор системно переслідує осіб, яких вважає причетними до подібних операцій.

Водночас він наголосив, що статус народного депутата не звільняє від відповідальності за можливе розголошення відомостей, які становлять державну таємницю.