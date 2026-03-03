﻿
Рейтинги

Більшість українців вважає Telegram безпечним для себе, частина - бачить загрозу нацбезпеці

Більшість українців вважає Telegram безпечним для себе, частина - бачить загрозу нацбезпеці

Абсолютна більшість українців (76%) не підтримує ідею повного блокування месенджера Telegram в Україні. Такі дані зафіксовані у дослідженні Соціологічної групи Рейтинг, проведеному 26–28 лютого 2026 року. Протилежну думку висловили лише 16% респондентів.

Водночас 52% опитаних підтримують посилення контролю правоохоронними органами над Telegram, тоді як 41% виступають проти цього.

Щодо особистої безпеки, 72% українців заявили, що месенджер не впливає на їхню безпеку, 15% відзначили позитивний вплив, а 8% — негативний. Однак щодо національної безпеки 28% вважають Telegram загрозою, 35% вважають, що вплив відсутній, 13% бачать позитивний ефект, а 25% респондентів не визначилися.

За даними опитування, 67% громадян є активними користувачами Telegram, 17% взагалі ним не користуються. Найбільше месенджер популярний серед чоловіків та жінок віком 18–35 років.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на вибірці з 1000 респондентів, репрезентативній за віком, статтю та типом поселення (похибка – до 3,1%).

Керівник Кирило Буданов заявив, що не проти Telegram-каналів, якщо їх власники зареєструють їх офіційно.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк оприлюднював розслідування, у якому назвав власників одних із найбільших анонімних Telegram-каналів України, включно з Times of Ukraine, "Україна Online", "Інсайдер", "Україна Сейчас" та "Реальна війна". За його словами, цих власників захищає СБУ.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

заборонарейтингсоцопитуванняТелеграм
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Партизани «АТЕШ» паралізували ключову залізничну артерію в Луганську
Війна 03.03.2026 12:30:09
Партизани «АТЕШ» паралізували ключову залізничну артерію в Луганську
Читати
На лівому березі Києва відновлюють роботу трамваїв та тролейбусів
Столиця 03.03.2026 12:17:14
На лівому березі Києва відновлюють роботу трамваїв та тролейбусів
Читати
Найбільш нищівні удари США по Ірану ще попереду, - Рубіо
Свiт 03.03.2026 11:56:36
Найбільш нищівні удари США по Ірану ще попереду, - Рубіо
Читати

Популярнi статтi