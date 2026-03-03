Технологічний апокаліпсис: штучний інтелект розірве суспільство на дві частини

До 2050 року світ ризикує розколотися на крихітну еліту, що користуватиметься технологічною розкішшю, та величезну масу населення з обмеженими економічними перспективами. Такий прогноз оприлюднив колишній керівник DeepMind Декс Хантер-Торріке.

Експерт застерігає, що оцінки МВФ щодо загрози для 60% робочих місць є занадто оптимістичними. Універсальний ШІ здатний замінити не лише фізичну, а й практично будь-яку інтелектуальну працю, залишаючи людям мало шансів на ринку праці.

Хантер-Торріке пояснює, що еліта, якій ШІ розширить доступ до проривної медицини та технологій, зможе значно подовжити життя та отримати політичні переваги. Водночас більшість населення опиниться поза доступом до якісної охорони здоров’я та впливу на владу.

Головною проблемою він називає відсутність механізмів справедливого розподілу прибутків. Компанії отримають величезні статки завдяки заміщенню живої праці ШІ, але багатство концентруватиметься лише на верхівці суспільної піраміди.

Навіть технологічні гіганти, за словами експерта, не мають планів щодо пом’якшення наслідків цієї трансформації, що може призвести до масових протестів та соціальної кризи.

Щоб запобігти незворотній нерівності, експерт закликає уряди переглянути економічні системи протягом наступних десяти років, поки класова прірва ще не стала фатальною.

