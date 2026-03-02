Велика Британія залучить українців для захисту союзників від іранських атак

Велика Британія планує залучити фахівців з України для знищення іранських безпілотників над країнами Перської затоки.

Британія не приєднується до військових ударів США та Ізраїлю по Ірану, але надаватиме допомогу партнерам із регіону у відбитті атак іранських дронів. «Ми залучимо експертів з України разом із британськими фахівцями, щоб допомогти партнерам Перської затоки збивати іранські безпілотники», — заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Він також підкреслив, що Британія пам’ятає «помилки Іраку» і не планує нападати на Іран. Натомість уряд підтримує колективну самооборону союзників у регіоні, аби запобігти подальшій ескалації та захистити британські інтереси і життя громадян.

