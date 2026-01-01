Рік під обстрілами: у 2025-му Україна лише 4 дні жила без ракет і «шахедів»

Протягом 2025 року Україна лише чотири дні не перебувала під повітряними атаками Росії. В усі інші 361 день ворог застосовував ракети та дрони-камікадзе. «Лише 4 дні 2025 року ми пережили без обстрілів шахедами та ракетами. Жахливий рік. Хочеться вірити, що наступний буде кращим», — йдеться у повідомленні аналітиків.

За даними United24, протягом року повітряна тривога по всій Україні оголошувалася щонайменше 19 033 рази.

У 2025 році Росія випустила по Україні:

понад 60 000 керованих авіабомб;

близько 2 400 ракет різних типів;

понад 100 000 ударних дронів, зокрема «шахедів».

Майже весь рік країна перебувала під постійною повітряною загрозою, без реальних «тихих» днів.

Як повідомляло раніше ForUa, удари по енергетиці — лише прикриття: Міненерго назвало реальну мету РФ.