﻿
Війна

Рік під обстрілами: у 2025-му Україна лише 4 дні жила без ракет і «шахедів»

Рік під обстрілами: у 2025-му Україна лише 4 дні жила без ракет і «шахедів»

Протягом 2025 року Україна лише чотири дні не перебувала під повітряними атаками Росії. В усі інші 361 день ворог застосовував ракети та дрони-камікадзе. «Лише 4 дні 2025 року ми пережили без обстрілів шахедами та ракетами. Жахливий рік. Хочеться вірити, що наступний буде кращим», — йдеться у повідомленні аналітиків.

За даними United24, протягом року повітряна тривога по всій Україні оголошувалася щонайменше 19 033 рази.

У 2025 році Росія випустила по Україні:

понад 60 000 керованих авіабомб;

близько 2 400 ракет різних типів;

понад 100 000 ударних дронів, зокрема «шахедів».

Майже весь рік країна перебувала під постійною повітряною загрозою, без реальних «тихих» днів.

Як повідомляло раніше ForUa, удари по енергетиці — лише прикриття: Міненерго назвало реальну мету РФ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

війна в Україніобстріли Українидронові атакиракетні атаки
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Українські діти зможуть писати листи Санта Клаусу рідною мовою
Свiт 31.12.2025 19:50:45
Українські діти зможуть писати листи Санта Клаусу рідною мовою
Читати
Військові музиканти виконали нову версію «Щедрика» на вокзалі Києва
Суспiльство 31.12.2025 19:03:09
Військові музиканти виконали нову версію «Щедрика» на вокзалі Києва
Читати
У Фінській затоці вийшли з ладу п’ять підводних кабелів, що з’єднують Естонію з іншими країнами
Надзвичайні події 31.12.2025 18:40:35
У Фінській затоці вийшли з ладу п’ять підводних кабелів, що з’єднують Естонію з іншими країнами
Читати

Популярнi статтi