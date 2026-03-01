Після ліквідації Хаменеї Іран можуть очолити ще більш радикальні ісламісти, – ЦРУ

За прогнозами Центрального розвідувального управління США, після ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї під час американсько-ізраїльської військової операції, владу в країні можуть захопити ще більш радикальні ісламісти, передає Reuters.

За словами джерел, у підготовлених протягом останніх двох тижнів аналітичних матеріалах розглядалися різні сценарії розвитку подій в Ірані після можливого втручання США. Серед них – варіант, за якого ключові позиції перейдуть до представників жорсткої лінії з числа Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

У звітах йшлося не лише про питання наступності влади, а й про те, чи здатна військова операція спровокувати зміну політичного режиму в Ісламській Республіці.

Корпус вартових Ісламської революції є елітним військовим формуванням, створеним для захисту шиїтської духовної влади в Ірані. Один із розглянутих сценаріїв передбачає, що у разі усунення чинного лідера саме представники КВІР можуть консолідувати владу, що потенційно означатиме посилення жорсткого курсу всередині країни та у зовнішній політиці.

Президент США Дональд Трамп протягом останніх тижнів публічно заявляв, що Вашингтон зацікавлений у зміні режиму в Ірані. У зверненні в суботу він назвав Тегеран “терористичним режимом” і закликав іранців перебрати владу, зазначивши, що американські удари “створять умови для повстання”. Водночас офіційної позиції щодо того, хто саме може очолити країну у разі трансформації влади, у Вашингтоні не озвучували.

Рішення про проведення спільної операції США та Ізраїлю ухвалювалося після кількох тижнів внутрішніх обговорень в американській адміністрації. Паралельно тривали спроби досягти нової ядерної угоди з Тегераном, щоб уникнути військового сценарію. Переговори в Женеві, однак, завершилися без результату.

За словами двох джерел, державний секретар Марко Рубіо під час закритих брифінгів для членів Конгресу, відомих як “Вісімка лідерів”, повідомляв, що операція проти Ірану, ймовірно, буде розпочата, але остаточне рішення залишалося за президентом. Він також зазначав, що Трамп міг змінити позицію, якщо дипломатичні зусилля дали б результат.