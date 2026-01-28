Стармер у Пекіні: що стоїть за візитом британського прем’єра

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розпочав триденний офіційний візит до Китаю з метою відновлення двосторонніх відносин та відкриття нових можливостей для британського експорту. Це перший візит глави британського уряду до КНР за останні вісім років і він відбувається на тлі загострення торговельних суперечок між Пекіном та Вашингтоном, повідомляє Independent. Стармер прибув до Пекіна очолюючи делегацію з понад 50 керівників провідних корпорацій, серед яких HSBC, Rolls–Royce та GSK, а також діячі культури та спорту.

Головною метою поїздки є підписання меморандумів про інвестиції у автомобільну промисловість та фінансовий сектор, що має стимулювати зростання британської економіки.

Перед початком зустрічей Стармер заявив: «Роками наш підхід до Китаю був супроводжений непослідовністю – то гарячими, то холодними періодами, від Золотого віку до Льодовикового періоду. Але подобається нам це чи ні, Китай має значення для Великої Британії».

Він додав, що прагне стабільних і стратегічних відносин, які відповідатимуть національним інтересам та принесуть реальні вигоди британцям.

Попри акцент на економіці, Стармер перебуває під тиском британського парламенту та правозахисників. Опозиція та частина лейбористів закликають його жорстко поставитися до ситуації із британським громадянином Джиммі Лая, засудженим у Гонконзі, а також обговорити права уйгурської меншини.

Візит відбувається в умовах напруженості зі США: президент Дональд Трамп раніше погрожував тарифами країнам, які укладають окремі угоди з Китаєм. Стармер підкреслив: «Це не означає закривати очі на виклики, які вони створюють, а взаємодіяти навіть там, де ми не згодні. Це те, що роблять наші союзники, і я робитиму те ж саме: працюватиму на благо громадськості, вкладати більше грошей у їхні кишені та забезпечувати їхню безпеку через прагматичну, послідовну співпрацю за кордоном».

Як повідомляло раніше ForUa, торговельна напруга зі США штовхає німецькі компанії в "обійми" до тоталітарного Китаю