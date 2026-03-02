Зеленський наполягає на зустрічі з прем’єром Словаччини в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає неправильним проводити зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Роберт Фіцо за межами України, адже нафтопровід «Дружба» розташований саме на українській території.

За словами президента, під час розмови з Фіцо сторони домовилися про зустріч, і він запросив словацького прем’єра приїхати до України. Той погодився, однак згодом з’явилися заяви про готовність провести переговори в іншій державі.

«Прем’єр-міністр погодився приїхати в Україну. І тут знаходиться нафтопровід. Для чого нам їхати кудись?» — зазначив Зеленський у коментарі журналістам у понеділок.

Президент також наголосив, що важливо не обмежуватися спілкуванням у соцмережах, а провести особисту зустріч із конкретним результатом.

Раніше Фіцо повідомив про прийняття запрошення на переговори щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці. Він доручив уряду та Міністерству закордонних справ і європейських справ Словаччини разом з українською стороною узгодити дату зустрічі, висловивши побажання провести її на території однієї з держав — членів ЄС, яку український президент часто відвідує.