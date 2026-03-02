Трамп назвав часові рамки операції проти Ірану

Президент Дональд Трамп заявив, що військова операція проти Іран може тривати до чотирьох тижнів. За словами глави Білого дому, саме такий часовий горизонт спочатку закладався під час планування операції. «Ми припускали, що це триватиме близько чотирьох тижнів. Це завжди був чотиритижневий процес. Незважаючи на всю його силу, це велика країна, тож це займе чотири тижні або менше», — зазначив Трамп в інтерв’ю британському виданню Daily Mail.

Він додав, що перебіг ударів його не здивував і, за його оцінкою, операція відбувається відповідно до запланованого сценарію.

Президент США також заявив, що під час атак було знищено значну частину іранського керівництва. «Ми знищили все їхнє керівництво — набагато більше, ніж очікували. Схоже, 48 осіб», — сказав Трамп.

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації з незалежних або міжнародних джерел наразі немає.

Крім того, американський лідер повідомив про контакти з керівництвом низки держав Близького Сходу, зокрема Бахрейн, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Катар та Йорданія.

Коментуючи можливі дії Саудівської Аравії у відповідь на удари, Трамп заявив: «Вони воюють, вони теж воюють».

Президент США також висловив сподівання, що після завершення ударів США та Ізраїлю в Ірані можуть відбутися політичні зміни, зокрема розвиток демократичних процесів.

Офіційної реакції Тегерана на останні заяви президента США станом на зараз не оприлюднено.

Як повідомляло раніше ForUa, після ліквідації Хаменеї Іран можуть очолити ще більш радикальні ісламісти.