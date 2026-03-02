Президент прокоментував події на Близькому Сході та їхні наслідки для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає сигналів від США чи європейських партнерів про можливі зміни у постачанні систем протиповітряної оборони Patriot через ситуацію навколо Ірану та загострення на Близькому Сході.

Під час спілкування з журналістами він повідомив, що питання забезпечення України озброєнням, зокрема дефіцитними ракетами-перехоплювачами ПАК-3 для комплексів Patriot, перебуває на постійному контролі керівництва держави. За словами президента, буквально перед розмовою з пресою він обговорював це з канцлером Німеччини.

«Поки що від американців і від європейців подібних сигналів не було. Всі розуміють, що для нас це життя, відповідна зброя. Програма PURL працює», — зазначив Зеленський.

Він додав, що особисто працює над тим, аби транші озброєнь надходили від європейських партнерів. Водночас президент зауважив: якщо війна буде затяжною та інтенсивною, це може впливати на кількість доступних для України систем ППО.

Коментуючи події на Близькому Сході, Зеленський також висловився щодо ситуації довкола Ірану. Наприкінці лютого Ізраїль завдав удару по столиці Ірану — Тегерану. Згодом президент США Дональд Трамп оголосив про початок масштабної бойової операції проти Ірану, заявивши про намір усунути загрози з боку іранського режиму та зруйнувати його ракетну інфраструктуру.

У відповідь Корпус вартових ісламської революції повідомив про запуск ракет і безпілотників у напрямку Ізраїлю, а також атаки на американські військові бази в регіоні. На тлі ескалації президент Франції Емманюель Макрон закликав до термінового скликання засідання Ради безпеки ООН, а в Євросоюзі заявили про відданість забезпеченню регіональної безпеки.

Окремо іранська сторона повідомила про пошкодження ядерного об’єкта в Натанзі внаслідок атак, а генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прокоментував інформацію щодо стану іранських ядерних установок.