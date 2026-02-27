Погода 27 лютого: без опадів, але з ожеледицею

Сьогодні погоду в країні визначатиме поле високого тиску та прохолодна повітряна маса. Опадів не передбачається, лише на півдні місцями можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Очікується мінлива хмарність.

У більшості північних областей подекуди туман. На дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, місцями збережеться ожеледиця. Вітер південно-східний, у східних та південних регіонах — північний, 5–10 м/с, повідомили синоптики.

Температура повітря коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, на півдні та крайньому заході країни — 2–8° тепла.

У Києві та області - мінлива хмарність без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря у столиці близько 0°, по області — від 2° морозу до 3° тепла.

