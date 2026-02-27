Енергетичний піар: в Одесі генератори зі Словаччини вивезли після фотосесії

В Одесі енергетичне обладнання, передане Словаччиною як гуманітарна допомога, привезли у двір житлового будинку, де після російських ударів немає світла, зробили фотосесію та тимчасово вивезли в невідомому напрямку, повідомляють місцеві ЗМІ. Йдеться про сім генераторів та дві зарядні станції, закуплені на кошти жителів Словаччини та доставлені в Україну організацією ADRA.

Мешканці будинку в житловому комплексі "Чудо-місто" спершу не зрозуміли, чому обладнання привезли лише для фотозйомки, а не для забезпечення електропостачання.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що обладнання буде використано для забезпечення світлом житлових будинків, дитячих садків та шкіл Одеси.

У мерії уточнили, що генератори та зарядні станції начебто тимчасово вивезли для проведення «ходових випробувань». Після цього найпотужніший генератор підключать до будинків ЖК "Чудо-місто", решту обладнання передадуть соціальним об’єктам міста.

