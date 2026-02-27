Суд заарештував керівника СБУ Житомирщини у справі про укриття для літаків

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід керівнику управління Служби безпеки України у Житомирській області Володимиру Компаніченку, якого підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків. Про це повідомиляє Радіо Свобода із зали суду.

Суд постановив взяти посадовця під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі понад 6,9 мільйона гривень. Сам підозрюваний утримався від коментарів, як і його захист.

25 лютого генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про викриття командувача логістики Повітряні сили ЗСУ та начальника обласного управління СБУ у корупційній схемі, пов’язаній із будівництвом авіаційних укриттів. Обох посадовців затримали.

За даними Офісу генпрокурора, у травні 2025 року на зведення збірно-розбірних аркових конструкцій виділили 1,4 млрд грн. Перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили, що проєкти не відповідали вимогам безпеки, споруди не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена. Попри це, за договорами почали перераховувати авансові платежі.

Слідство стверджує, що з метою приховати розтрату бюджетних коштів і зупинити перевірки командувач логістики звернувся до очільника обласного управління СБУ з проханням посприяти у підкупі керівництва військової контррозвідки. За версією правоохоронців, той погодився виступити «гарантом» домовленостей, оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми.

У Повітряних силах повідомили про початок службового розслідування. СБУ публічно справу поки не коментувала.