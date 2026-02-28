Близький Схід на порозі великої війни: США та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану

Ситуація на Близькому Сході перейшла у фазу відкритого військового протистояння. Сполучені Штати разом із Ізраїлем завдали серії масованих авіаударів по території Ірану, що ознаменувало початок повномасштабної бойової операції.

Успішні удари та закриття неба

Вибухи пролунали в Тегерані та низці інших стратегічно важливих міст Ірану. За попередніми даними, цілями стали військові та державні об'єкти, зокрема район, де розташований офіс верховного лідера країни. Над столицею помітні стовпи диму, а іранська влада терміново закрила повітряний простір для всіх видів авіації. У місті спостерігаються перебої зі зв'язком.

Західні лідери називають цю атаку «превентивною операцією», головною метою якої є остаточна нейтралізація іранської ракетної та ядерної програм після повного провалу дипломатичних зусиль.

Офіційна позиція Вашингтона

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив початок масштабної військової операції. За його словами, дії спрямовані на повне знищення загроз, які походять від режиму в Тегерані. Трамп наголосив, що Сполучені Штати не дозволять Ірану отримати ядерну зброю і мають намір захистити стабільність у регіоні силовими методами.

Реакція Ірану та ескалація в Ізраїлі

Тегеран не забарився з відповіддю. По території Ізраїлю було випущено рої безпілотників та балістичні ракети. У багатьох ізраїльських містах лунають сирени повітряної тривоги, зафіксовано вибухи.

У зв'язку з прямою загрозою Ізраїль вжив екстрених заходів:

Запроваджено режим надзвичайного стану по всій країні.

Повністю закрито повітряний простір для цивільних літаків.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) приведена у стан найвищої бойової готовності.

Іранська сторона вже виступила із погрозами завдати нищівних ударів не лише по Ізраїлю, а й по об'єктах США та їхніх союзників у всьому регіоні. Світ спостерігає за початком великої війни, яка може змінити карту Близького Сходу.