Друга фаза війни: США піднімають транспортну авіацію, Близький Схід під масованим ракетним ударом

Ситуація в регіоні перейшла у критичну стадію. Повідомляється про початок другої фази масштабного протистояння: зафіксовано масовий виліт американських транспортних літаків, що може свідчити про підготовку до повномасштабної сухопутної операції.

Ескалація ракетних ударів

Обмін ударами набув безпрецедентних масштабів. Наразі відомо про наступне:

Нові пуски з Ірану: Тегеран продовжує масований обстріл балістичними ракетами. Частина з них тримає курс на найбільші міста Ізраїлю — Єрусалим та Тель-Авів.

Відповідь союзників: У напрямку Ірану зафіксовано рух десятків крилатих ракет «Томагавк».

Атаки на бази США: Іран завдав ударів по американських військових об’єктах, розташованих в ОАЕ, Кувейті, Бахрейні та Катарі. Повідомлення про вибухи також надходять із Саудівської Аравії та Йорданії.

Паніка та евакуація в регіоні

В епіцентрі подій опинилися найбільші мегаполіси та транспортні хаби:

Вибухи в ОАЕ: Підтверджено детонації в Абу-Дабі, зокрема поблизу району головного міжнародного аеропорту.

Гуманітарний хаос: У Дубаї та Тегерані почалася масова евакуація. Міста охоплені панікою, на виїздах зафіксовано багатокілометрові затори.

Світ завмер в очікуванні подальших кроків командування США, оскільки інтенсивність переміщення військово-транспортної авіації вказує на розгортання наземних сил у найближчі години.