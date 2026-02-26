﻿
Надзвичайні події

Стрілянина під час мобілізації: в Одесі ТЦК відкрили вогонь по чоловіку

Стрілянина під час мобілізації: в Одесі ТЦК відкрили вогонь по чоловіку

В Одесі стався резонансний інцидент за участі чоловіків у військовій формі. Про це повідомляють місцеві медіа з посиланням на очевидців.

За їхніми словами, представники ТЦК нібито силоміць заштовхали до мікроавтобуса двох чоловіків. У цей момент ще один чоловік намагався втекти. Свідки стверджують, що під час спроби втечі по ньому було відкрито вогонь.

Наразі невідомо, чи зазнав чоловік поранень та в якому він стані. Офіційних коментарів від правоохоронних органів або представників територіального центру комплектування на момент публікації не оприлюднено.

Обставини події з’ясовуються.

 Автор: Галина Роюк

