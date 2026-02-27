Воєнний злочин окупантів у Костянтинівці: зафіксовано обстріл цивільних об'єктів фосфорними боєприпасами (Відео)

У місті Костянтинівка Донецької области зафіксували обстріл із застосуванням фосфорних боєприпасів. Відео наслідків атаки оприлюднили пілоти підрозділу «Фенікс» Державної прикордонної служби України.

Як повідомили у ДПСУ, в Костянтинівці й досі перебувають мирні жителі. Попри це, по цивільній території було завдано удару фосфором — забороненою речовиною, яка становить серйозну загрозу для здоров’я людей.

На оприлюднених кадрах із безпілотника видно, як боєприпаси розсипаються над містом та спричиняють численні займання. У прикордонній службі наголошують, що застосування таких боєприпасів створює надзвичайну небезпеку для цивільних, які залишаються у прифронтовому місті.