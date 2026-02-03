Україна за тиждень отримала 38 тонн енергетичного обладнання від партнерів

Упродовж 26 січня — 1 лютого Україна отримала від міжнародних партнерів вісім вантажів енергетичного обладнання загальною вагою 38 тонн. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Допомога надійшла зі Швейцарії, Німеччини, Данії, Австрії та Словаччини. Серед переданого обладнання — генератори, насоси, реклоузери, автоматичні вимикачі, засоби телекомунікації й телемеханіки, газові труби, центрифуги для видалення вологи з сирої нафти, установка очищення нафти, V-подібні фланці, лічильники електроенергії та причіп для укладання кабелю.

За цей же тиждень зі складів енергетичного хабу Міненерго в регіони розподілили понад 340 тонн матеріалів. Їх отримали оператори систем розподілу електроенергії, тепло- та енергогенерувальні підприємства, компанії нафтогазового сектору, комунальні служби та органи місцевого самоврядування.

У міністерстві також зазначили, що торік через цей хаб Україна отримала понад 410 гуманітарних вантажів із енергетичним обладнанням загальною вагою понад 5382 тонни. Допомогу передали 121 підприємству паливно-енергетичного комплексу та об’єктам критичної інфраструктури по всій країні.