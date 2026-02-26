«Коаліція охочих» фактично прогнулась перед Кремлем

Країни-члени так званої «коаліції охочих» визнали, що плани щодо розміщення миротворчих сил на території України потребують схвалення президента РФ, повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела.

Як зазначається, британсько-французький план щодо забезпечення дотримання будь-якого припинення вогню може зірватися через відмову Кремля. Високопоставлені європейські дипломати відзначають, що без згоди російської сторони будь-які сили коаліції можуть вважатися законною військовою ціллю.

За словами одного зі співрозмовників видання, якщо Росія не погодиться на розгортання миротворців, потрібно буде надсилати «сили іншого типу». Таким чином, позиція Москви має вирішальний вплив на реалізацію плану.

Інше джерело підкреслило, що фактично європейські уряди надали Путіну право вето на плани коаліції, вимагаючи свого місця за столом переговорів. Європейське джерело в оборонній сфері називає потенційне розгортання військ «досить гіпотетичним» через давні заперечення Кремля щодо розміщення сил НАТО в Україні.

Аналітики зазначають, що внутрішня напруженість у Європі, яка проявилася напередодні річниці вторгнення, ускладнює дипломатичні зусилля України щодо посередництва у припиненні війни.

Як повідомляло раніше ForUa, мешканці Франції та ФРН не хочуть відправляти своїх військових в Україну після перемир’я.