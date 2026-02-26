Ругінене розкритикувала блокування Угорщиною допомоги Україні та санкцій проти Росії

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене назвала неприйнятною позицію Угорщина, яка заблокувала надання Україні кредиту на 90 млрд євро та наклала вето на новий пакет санкцій проти Росія. Про це повідомляє LRT.

За словами очільниці уряду, така позиція Будапешта викликає серйозне занепокоєння з огляду на триваючу війну та безпекові ризики для регіону. Ругінене наголосила, що для Литви підтримка України має стратегічне значення, адже країна сама перебуває під постійним тиском і відчуває потенційні загрози.

Прем’єрка підкреслила, що держави Європейський Союз мають знайти політичні й юридичні механізми, які дозволять ухвалювати ключові рішення навіть за умов внутрішніх розбіжностей. На її думку, зволікання з фінансовою допомогою та санкційною політикою послаблює єдність ЄС і створює додаткові ризики для європейської безпеки.

«Ми, литовці, розуміємо, наскільки важливо інвестувати в перемогу України. Європейський Союз має знайти спосіб реалізувати ці рішення. Припинення підтримки для нас є неприйнятним», — заявила Ругінене.

Вона також зауважила, що нинішня ситуація потребує від ЄС чіткої політичної позиції та готовности до складних компромісів, аби зберегти допомогу Україні на необхідному рівні.

Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Європу до безпрецедентного зміцнення, наголосивши, що світ швидко змінюється і традиційні структури влади зазнають перегляду.