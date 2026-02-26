Сербські неонацисти сплюндрували бюст Шевченка у Новому Саді

У сербському місті Новий Сад 24 лютого невідомі вандали облили чорною фарбою пам’ятник українському поету Тарас Шевченко та пошкодили напис із його прізвищем. Про це повідомляють місцеві медіа.

Посольство України в Сербія заявило, що з глибоким обуренням сприйняло інформацію про наругу над пам’ятником. У диппредставництві назвали подію ганебним актом, спрямованим проти культурної спадщини міста та спробою зневажити пам’ять одного з ключових символів українського народу.

У заяві наголошується, що такі дії можуть бути спрямовані на підрив українсько-сербських відносин. Посольство закликало сербські правоохоронні органи оперативно розслідувати інцидент і притягнути винних до відповідальності.

Бюст Шевченка в Новому Саді встановили в лютому 2021 року з ініціативи Українсько-русинської громади.