Росіяни пішли додому: вірменсько-турецький кордон відтепер контролює лише Вірменія

Останні російські військові залишили контрольно-пропускний пункт на кордоні між Вірменією та Туреччиною. Відповідне рішення ухвалила вірменська влада, припинивши дію домовленостей із РФ від 1992 року щодо спільного патрулювання.

Як повідомляє News.am, в уряді Вірменії підтвердили, що з початку 2026 року російські військові більше не несуть службу на КПП «Ахурик». Інформація про це міститься у звіті про виконання урядової програми за 2025 рік.

Згідно з документом, із 1 березня 2025 року пункт пропуску «Маргара» на вірменсько-турецькому кордоні повністю контролюється підрозділами Служби національної безпеки Вірменії. Із початку 2026 року аналогічний порядок запроваджено і на КПП «Ахурик». Таким чином, наразі всі діючі пункти пропуску на кордоні з Туреччиною перебувають під повним контролем вірменської сторони.

Ще влітку 2024 року російські прикордонники припинили службу в аеропорту «Звартноц».

Вірменія та Туреччина, які понад 30 років не мають дипломатичних відносин і тримають сухопутний кордон закритим, розпочали процес нормалізації після Другої Нагірно-Карабаської війни 2020 року.

У 2024 році Вірменія завершила капітальний ремонт КПП «Маргара», який розглядається як потенційно перший пункт пропуску, що може відкритися після досягнення домовленостей між сторонами.