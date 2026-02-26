﻿
ЄС поставив крапку у плані фінансування України замороженими російськими активами — Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що попри вето Угорщини, Європейський Союз не повертатиметься до альтернативного варіанту підтримки Києва, який передбачає використання заморожених російських активів. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з головою МЗС Бельгії Максим Прево.

«Це питання нарешті вирішено», — зазначив Вадефуль. Міністр додав, що ЄС знайшов «дуже хороший резервний інструмент» для підтримки України — кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Водночас він розкритикував позицію Угорщини, яка блокує ініціативу щодо використання заморожених російських активів.

Як повідомляло раніше ForUa, фінансова допомога Україні розколює ЄС.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

