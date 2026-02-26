Пішов із життя видатний український диригент, народний артист України Роман Кофман. Про непоправну втрату повідомила Національна філармонія України.

У філармонії наголосили: завершився земний шлях багаторічного головного диригента Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України та Київського камерного оркестру — митця, який став символом інтелектуальної глибини й європейського рівня української музичної культури.

«Світ втратив не лише геніального музиканта, а й великого гуманіста, письменника та педагога», — йдеться в повідомленні.

Роман (Аврам) Ісаакович Кофман народився 15 червня 1936 року в Києві. Закінчив Київську консерваторію, опанувавши класи скрипки та диригування. Його музична кар’єра стала прикладом безперервного творчого пошуку й відкритості до світового культурного діалогу.

Маестро виступав із понад 70 іноземними оркестрами, диригував у концертних залах Італії, Австрії, Канади, Мексики, Нідерландів та США. Його інтерпретації класичного репертуару вирізнялися філософською глибиною, тонким відчуттям стилю та драматургічною цілісністю.

У 2003–2008 роках Кофман працював генеральним музичним директором Боннська опера, де також очолював Бетговенський симфонічний оркестр. Його діяльність у Німеччині стала важливим прикладом інтеграції українського диригентського мистецтва в європейський культурний простір.

Із 1990 року він був головним диригентом Київського камерного оркестру, а з 2012-го очолював Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України. Під його керівництвом колективи здобули нове звучання та міжнародне визнання.

Творчі здобутки маестро були відзначені високими державними та міжнародними нагородами. Він мав звання заслуженого діяча мистецтв України та народного артиста України, був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, офіцерським хрестом першого класу ордена «За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина». За найкращий запис класичної музики отримав престижну міжнародну премію Echo Klassik (2007). У 2011 році увійшов до короткого списку Національної премії імені Тараса Шевченка.

Смерть Романа Кофмана — це велика втрата для української та світової музичної спільноти. Його спадщина — це не лише записи й концертні програми, а передусім школа мислення, культура звучання та приклад служіння мистецтву, що формували покоління музикантів і слухачів.