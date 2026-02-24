﻿
Війна

Зеленський повідомив про прибуття першої частини нового пакета ППО

Володимир Зеленський подякував союзникам за посилення протиповітряної оборони України та повідомив, що перша частина нового пакета ППО вже прибула в країну.

Про це президент заявив під час засідання Коаліція охочих, наголосивши на важливості подальшої підтримки з боку партнерів.

За словами Зеленського, Україна особливо потребує ракет PAC-3 і PAC-2 від США. Він зазначив, що деталі постачання не може розкривати, однак підтвердив, що приблизно половина пакета протиповітряної оборони вже доставлена.

Президент підкреслив, що ця допомога є критично важливою для захисту українських міст і цивільного населення від російських повітряних атак, та висловив вдячність союзникам за швидку і послідовну підтримку.

