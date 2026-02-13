﻿
Полiтика

Мешканців Франції та ФРН не хочуть відправляти своїх військових в Україну після перемир’я, – опитування Politico

Мешканців Франції та ФРН не хочуть відправляти своїх військових в Україну після перемир’я, – опитування Politico

Більшість опитаних мешканців Франції та Німеччини не хочуть відправляти своїх військовослужбовців для підтримки перемир’я РФ та України, лише в Канаді та Великій Британії опитані готові направити війська в Україну для забезпечення миру. Про це повідомляє Politico.

Опитування проводилося онлайн компанією Public First з 6 по 9 лютого. Всього опитали 10 289 дорослих, щонайменше по 2000 респондентів зі США, Канади, Великої Британії, Франції та Німеччини. Загальна похибка вибірки становить ±2% для кожної країни.

Респонденти у США, Німеччині та Франції надають перевагу тому, щоб тримати своїх військових поза Україною, «навіть якщо це ставить під ризик мир у регіоні». 

Німеччина та Франція найбільше виступають проти розгортання миротворчих військ, причому понад половина опитаних у Німеччині — 53% — сказали «ні» відправленню миротворчих військ. Підтримали таке рішення 31% опитаних.

У Франції 43% заявили, що країна не повинна розміщувати війська в Україні, порівняно з 33%, які підтримують це рішення.

У США 43% респондентів вважають, що американські війська не повинні бути відправлені в Україну, незважаючи на потенційний негативний вплив на мир у регіоні, тоді як 37% висловилися за відправку миротворців.

У Великій Британії 45% опитаних виступили за відправку військ проти 39%, які не підтримують такого рішення.

У Канаді 43% підтримують відправку військ проти 38%, які не погоджують з таким рішенням.

Як повідомляв ForUA, що 6 січня у Парижі відбулася зустріч "Коаліції охочих". Після зустрічі в Офісі Президента України опублікували декларацію, яка передбачає формування багатонаціональних сил, шляхом внесків країн-учасниць Коаліції з метою підтримки відновлення ЗСУ та забезпечення стримування. 

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

миротворціНімеччинаФранціяопитуваннявійна в Україніагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україна отримає зброї на $40 мільярдів
Війна 13.02.2026 14:57:16
Україна отримає зброї на $40 мільярдів
Читати
В Україні готують масштабне оновлення правил мобілізації: що відомо
Суспiльство 13.02.2026 14:21:20
В Україні готують масштабне оновлення правил мобілізації: що відомо
Читати
Старий світ зник: Марко Рубіо закликав Європу до переосмислення відносин із США
Свiт 13.02.2026 13:51:16
Старий світ зник: Марко Рубіо закликав Європу до переосмислення відносин із США
Читати

Популярнi статтi