Мешканців Франції та ФРН не хочуть відправляти своїх військових в Україну після перемир’я, – опитування Politico

Більшість опитаних мешканців Франції та Німеччини не хочуть відправляти своїх військовослужбовців для підтримки перемир’я РФ та України, лише в Канаді та Великій Британії опитані готові направити війська в Україну для забезпечення миру. Про це повідомляє Politico.

Опитування проводилося онлайн компанією Public First з 6 по 9 лютого. Всього опитали 10 289 дорослих, щонайменше по 2000 респондентів зі США, Канади, Великої Британії, Франції та Німеччини. Загальна похибка вибірки становить ±2% для кожної країни.

Респонденти у США, Німеччині та Франції надають перевагу тому, щоб тримати своїх військових поза Україною, «навіть якщо це ставить під ризик мир у регіоні».

Німеччина та Франція найбільше виступають проти розгортання миротворчих військ, причому понад половина опитаних у Німеччині — 53% — сказали «ні» відправленню миротворчих військ. Підтримали таке рішення 31% опитаних.

У Франції 43% заявили, що країна не повинна розміщувати війська в Україні, порівняно з 33%, які підтримують це рішення.

У США 43% респондентів вважають, що американські війська не повинні бути відправлені в Україну, незважаючи на потенційний негативний вплив на мир у регіоні, тоді як 37% висловилися за відправку миротворців.

У Великій Британії 45% опитаних виступили за відправку військ проти 39%, які не підтримують такого рішення.

У Канаді 43% підтримують відправку військ проти 38%, які не погоджують з таким рішенням.

Як повідомляв ForUA, що 6 січня у Парижі відбулася зустріч "Коаліції охочих". Після зустрічі в Офісі Президента України опублікували декларацію, яка передбачає формування багатонаціональних сил, шляхом внесків країн-учасниць Коаліції з метою підтримки відновлення ЗСУ та забезпечення стримування.